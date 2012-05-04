〔中国经济〕将加快推进"营改增"试点,研究支持小微企业税收制度--财政部

路透北京5月4日电---中国财政部周五表示,将加快推进营业税改征增值税试点,并进一步完善结构性减税政策,研究进一步支持小微企业发展的税收制度.

4月末中国国务院出台进一步支持小型微型企业健康发展的意见,包括小微企业减半征收企业所得税将延至2015年底并扩大范围等.[ID:nSB1513660]

财政部有关负责人接受新华社采访时并称,今后财政部将进一步增加专项资金规模,充分发挥专项资金的引导作用,支持小微企业推进结构调整和科技进步.

同时将修订完善资金管理办法,加大对小微企业和中西部地区的倾斜力度,并积极改进资金支持方式,扩大政策辐射面.

中小企业是中国经济的中流砥柱.官方数据显示,中小企业占全国企业总量的99%,对国内生产总值(GDP)的贡献达60%,对税收贡献率达50%,创造了80%左右的城镇就业以及65%左右的新专利.[ID:nSB1237706]

受中国信贷紧缩政策的影响,小微企业融资难问题日益凸显.国务院总理温家宝去年10月初已表示,要加大财税政策对小微企业的支持力度,延长相关税收优惠政策的期限,研究进一步加大政策优惠力度.[ID:nSB1114528]

财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围. 预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.(完)