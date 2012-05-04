〔中国债市〕现券僵持之势暂难改,逆回购再出山弱化近期降准预期

路透上海5月4日电---中国银行间债市周五午后现券抛盘略有增加,令早盘一度小幅下行的收益率基本回吐,央行本周尽管通过逆回购向资金面施以援手,但这也降低了近期下调存准率的可能性,政策放松预期有所弱化,现券僵持之势暂难改.

业内人士并指出,尽管央行通过逆回购为流动性输血,但回购利率并未现明显回落,显示短期内资金利率的下行阻力较大,现券再现强势的动力因此亦不足.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘表现走势平稳.央行启动逆回购补给流动性的效果继续发酵,主要品种利率变动不大.业内人士多认为短期内资金面将呈"紧平衡"的态势.[CN/CN]

"下午(收益率)略微上了1-2个点,外资行、券商在抛,"北京一银行交易员称.

他指出,公开市场市场逆回购未能对降低回购利率产生立竿见影的效果,市场中也有传闻称某国有大行在力挺回购利率在高位,因该行"同(业)存(款利率)都是在3.80%借的,肯定不愿意(以回购利率)3.50%出钱."

他并认为,上述现象反映了大行存款流失较为严重的现实,而央行目前采用逆回购亦只能暂时性缓解资金面失衡情况,一旦流动性继续吃紧,下调存准率还将是无奈的选择.

中国人民银行公开市场周四进行650亿元人民币逆回购操作,期限七天.据此计算,本周公开市场将净投放1,170亿元.此次七天期逆回购操作中标利率为3.53%,低于同期二级市场质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS逾30个基点(bp).[CN/MMTCN]

中国人民银行相关负责人此前表示,将通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.[ID:nSB1497708]

剩余期限约为0.693年的国债120001券最新成交对应收益率CN120001=CFXS为2.7999%,上一交易日尾盘报2.7849%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.9652 3.8412

上日 2.9643 3.8473

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2464/3.1850

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8440/2.7920

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.4937/3.4237(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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