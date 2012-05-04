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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 16:19 BJT

〔金属期市〕LME期铜微升并脱离一周低位,静待美国就业数据

路透新加坡5月4日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周五微升,脱离上日触及的一周低位.期铜涨幅温和,表明美国就业报告出炉前市场情绪谨慎.此前一系列疲软的数据彰显出美国复苏的脆弱.

0725GMT,LME三个月期铜CMCU3上涨0.2%,报每吨8,243美元,该期约周四触及一周低位8,200美元.

期铜本周迄今已经下跌约2.2%,有可能录得三周以来的首个单周跌幅,因为铜的大消费国--中国和美国的经济数据近期都不太好,而且欧元区危机加重,令铜的需求前景蒙阴.

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