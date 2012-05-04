〔英国经济〕欧元区危机令英国商业地产遭遇有记录以来的最严重衰退

路透伦敦5月4日电---英国商业地产正遭遇有数据记录以来最严重的衰退,因为欧元区危机带来诸多不确定性,致使英国商业地产价值连续第二个季度下滑,未来恐将面临更多痛楚.

根据地产投资资料库(Investment Property Databank,IPD)的数据,商店、办公楼和仓库的地产价值在2012年第一季下降了0.7%,较2007年9月达到的繁荣峰值低了31%.2011年第四季的降幅为0.1%.

这次的下滑程度是1980年代末上一次衰退的一倍,当时的地产价值在五年时间内回升到较崩盘前高位低15%的水准.自英国从1971年开始编纂该地产指标以来,这次的跌势是最严重的.

"英国重新陷入技术性衰退,主要是因为商业需求不振,而且建筑业不景气.随着地产价值的进一步下滑,投资者将愈发不愿意投入开发,从而导致未来遭遇更多的痛楚."IPD的研究部主管Malcolm Frodsham说道.(完)