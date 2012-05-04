〔背景资料〕中国2012年1-4月短期融资券及中期票据承销排行榜

路透上海5月4日电---据路透统计,中国2012年前四个月短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达5,157.98亿元人民币,同比减少约15%;其中,中国银行(601988.SS)(3988.HK)以881.65亿元的承销额仍居榜首.

工商银行(601398.SS)(1398.HK)和农业银行(601288.SS)(1288.HK)则分别以723.45亿元和615亿元位列前四月承销额的第二、三位.

此外,4月份短融(含SCP)及中票(含集合票据)发行量为1,125.4亿元,其中建设银行(601939.SS)(0939.HK) 的承销金额为150.9亿元,排名居首.

前四个月排名承销额4-10位的分别是建设银行、招商银行(600036.SS)(3968.HK)、光大银行(601818.SS)、中信银行(601998.SS)(0998.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、国家开发银行[CHDB.UL]和交通银行(601328.SS)(3328.HK).

以下为2012年1-4月短融及中票承销具体排名:

1.按全部承销金额:(前10位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 881.65

2 工商银行 723.45

3 农业银行 615.0

4 建设银行 510.5

5 招商银行 319.5

6 光大银行 318.0

7 中信银行 257.3

8 民生银行 224.21

9 国开行 211.25

10 交通银行 204.27

2.按短融及超短融承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 工商银行 620.0

2 中国银行 546.75

3 农业银行 401.0

4 建设银行 322.5

5 光大银行 249.9

3.按中期票据及集合票据承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 中国银行 334.9

2 农业银行 214.0

3 建设银行 188.0

4 招商银行 134.0

5 国开行 117.6

以下为2012年4月短融及中票承销具体排名:

按全部承销金额:(前五位)

排名 主承销商 承销金额(单位:亿元)

1 建设银行 150.9

2 工商银行 125.0

3 光大银行 101.2

4 中信银行 92.3

5 农业银行 79.0

目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门不同.

其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.

注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算(完)

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