〔中国汇市〕人民币略收跌,中美会谈支撑中间价高企但难改盘中稳势(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币中间价续跌,但仍高出成交价逾300点

* 中美战略会谈持续影响中间价

* 市场成交区间平稳,基本在6.30元附近波动

* 人民币短期难有大起落

路透上海5月4日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五略收跌.虽然中间价因中美会谈而仍居高位,但在供求较为平衡、以及市场仍看稳汇价预期支撑下,盘中主要成交区间较上日变化有限,盘中交易价较中间价波幅连续第四日超过0.5%.

交易员认为,中美战略对话影响因素消退后,下周人民币中间价的走势值得继续关注.不过从经济基本面、以及近期结售汇情况来看,短期内市场成交水平难有大幅起落,预计将以追随海外美元小幅波动为主.

上海一银行交易员称,早盘汇价"比较平静,(目前成交)基本由市场决定,以客户真实需求为背景,交易价连续性比较好."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3062 6.3030 6.3071 6.2721 6.2697 6.3050

美国财政部长盖特纳周四重申要求中国让人民币升值的呼吁,他指出人民币升值将给予北京当局在管理未来经济成长和通胀上更多的弹性.[ID:nSB1524572]

第四轮中美战略与经济对话于周四至周五(5月3日-4日)在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,将同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.

以下为北京时间16:50,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3450/80 6.3415

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3033/97 6.3035

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水295点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3357元.

亚洲汇市美元兑日圆和欧元周五持稳,然若美国就业数据不如人意,并重燃美国联邦储备理事会(美联储,FED)将进一步放松货币政策的预期,则美元恐将下跌.[FRX/CN][ID:nSB1526912]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇/边竞; 审校 乔艳红

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