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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 17:08 BJT

〔标题新闻〕巴克莱资本全球大宗商品主管RogerJones将出任瑞士Mercuria非原油业务主管--行业消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8G4289]

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