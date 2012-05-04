〔中港股市〕港股收跌,沪综指触及近六个月最高水准

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 恒生指数收跌0.8%,但本周上升1.7%
* 沪深300指数上升0.9%,本周跳涨3.4%
* 中资地产股受挫,万科月度销售下滑
* 大陆投资者追逐2012年赢家,券商股走强
路透香港5月4日电---中国股市周五收高,本周创两个半月来最佳周度表现,延续4月的强劲表现,因投资者追逐今年的赢家,并预期周末将出台提振市场的举措.
香港股市走软,因中资地产股受挫,此前中国主要地产商发布了三个月来的首次月度销售下滑.恒生指数.HSI收跌0.8%,但本周上涨1.7%,创近三个月来最佳.
沪深300指数.CSI300,上扬0.9%,收在2,715.9点,为11月15日来最高位.该指数本周跳涨3.4%,同期沪综指.SSEC上升2.3%,表明大盘股表现优异.大盘股料因监管机构提振市场的举措而受益.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。