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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 17:47 BJT

〔中港股市〕港股收跌,沪综指触及近六个月最高水准

* 恒生指数收跌0.8%,但本周上升1.7%

* 沪深300指数上升0.9%,本周跳涨3.4%

* 中资地产股受挫,万科月度销售下滑

* 大陆投资者追逐2012年赢家,券商股走强

路透香港5月4日电---中国股市周五收高,本周创两个半月来最佳周度表现,延续4月的强劲表现,因投资者追逐今年的赢家,并预期周末将出台提振市场的举措.

香港股市走软,因中资地产股受挫,此前中国主要地产商发布了三个月来的首次月度销售下滑.恒生指数.HSI收跌0.8%,但本周上涨1.7%,创近三个月来最佳.

沪深300指数.CSI300,上扬0.9%,收在2,715.9点,为11月15日来最高位.该指数本周跳涨3.4%,同期沪综指.SSEC上升2.3%,表明大盘股表现优异.大盘股料因监管机构提振市场的举措而受益.

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