安理会常任理事国敦促伊朗更多开放核项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳/圣加仑5月3日电---联合国安理会五个常任理事国周四向伊朗施压以消除国际社会对该国核项目的担忧，并表示他们预计同伊朗的谈判会朝着出台具体措施以协商解决问题的方向努力。

伊朗与六国的核谈判在中断一年有余后于4月中旬在伊斯坦布尔重启，有望缓和该地区升级的紧张关系，有助于避免陷入新的中东战争。伊朗同六国将于5月23日在巴格达再次举行会谈。

美国、法国、俄罗斯、中国及英国在维也纳核不扩散会议后发表联合声明，敦促伊朗尽快与国际原子能机构（IAEA）就开放“相关地点和信息”达成共识。

“我们仍对伊朗屡次违反联合国安理会决议表示关切，”声明说，指得是多次要求该国抑制存在争议的核项目一事。

IAEA与伊朗将于5月14-15日在维也纳举行新一轮磋商。双方今年早些时候曾两次召开会议，但没有取得任何进展。

该机构去年11月发布报告称，怀疑伊朗进行与制造核武器相关的研发活动，希望该国解决报告提出的问题。

国际原子能机构（IAEA）总干事天野之弥（Yukiya Amano）对路透表示，该机构的核查人员希望尽早进入帕琴（Parchin），他重申IAEA近期留意到该地出现一些活动。（完）