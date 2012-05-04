〔欧洲汇市〕英镑兑美元和欧元均持稳,静候美国就业报告出炉

路透伦敦5月4日电---英镑兑美元周五持稳,未受英国逊于预期的楼市数据影响,但在美国就业报告出炉前市场交投可能淡静,或一定程度上限制英镑需求.

美国将于1230GMT公布4月非农就业报告,料显示就业岗位增加17.5万个,高于3月的12.1万个增幅.

分析师称,若数据强劲,可能缓解对美国经济正在失去动能的担忧,经由推高美国公债收益率而提振美元;但若数据逊于预期,投资者也可能会买入美元避险.