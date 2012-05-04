〔欧洲汇市〕英镑兑美元和欧元均持稳,静候美国就业报告出炉

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦5月4日电---英镑兑美元周五持稳,未受英国逊于预期的楼市数据影响,但在美国就业报告出炉前市场交投可能淡静,或一定程度上限制英镑需求.
美国将于1230GMT公布4月非农就业报告,料显示就业岗位增加17.5万个,高于3月的12.1万个增幅.
分析师称,若数据强劲,可能缓解对美国经济正在失去动能的担忧,经由推高美国公债收益率而提振美元;但若数据逊于预期,投资者也可能会买入美元避险.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。