〔人民币汇率〕中国副总理王岐山称美国支持将人民币纳入IMF一篮子货币

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透北京5月4日电---中国国家副总理王岐山周五在中美战略与经济对话后表示,美国支持将人民币CNY=CFXS纳入国际货币基金组织(IMF)一篮子货币.
中国希望人民币成为IMF一篮子货币的组成部分,以期在未来将人民币发展成仅次于美元和欧元的替代储备货币.
但IMF表示,一种货币在被纳入一篮子货币前需先可自由兑换.而按中国预想,人民币到2015年才可实现自由兑换.(完)
--编译 宿泱韫; 审校 林高丽
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。