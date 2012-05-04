〔人民币汇率〕中国副总理王岐山称美国支持将人民币纳入IMF一篮子货币

路透北京5月4日电---中国国家副总理王岐山周五在中美战略与经济对话后表示,美国支持将人民币CNY=CFXS纳入国际货币基金组织(IMF)一篮子货币.

中国希望人民币成为IMF一篮子货币的组成部分,以期在未来将人民币发展成仅次于美元和欧元的替代储备货币.

但IMF表示,一种货币在被纳入一篮子货币前需先可自由兑换.而按中国预想,人民币到2015年才可实现自由兑换.(完)