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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 21:37 BJT

〔国际油市〕石脑油裂解价差较一周前跌23%,跨月价差触及三个月低点

路透新加坡5月4日电---亚洲石脑油裂解价差本周收于每吨99.25美元,较一周之前下跌约23%.跨月升水触及三个月低点,因炼厂停产以及买家日益用液化石油气(LPG)替代部分石脑油等因素影响,导致需求下跌.

6月下半月/7月下半月之间的跨月升水为每吨11.50美元.

韩国湖南石油化学的丽水(Yeosu)炼厂受技术故障问题影响,开工率仅为75%.

湖南石油化学周五彻底关闭瑞山(daesan)炼厂进行为期一周的检修,在此期间市场可能损失约6万-6.2万的石脑油买需.

由于LPG价格下跌,韩国石化厂商在提高LPG作为石脑油替代品的使用量.

买家还没有开始以C&F价购买6月下半月到货的石脑油.但未来的需求料将疲弱.

汽油裂解价差扩大涨幅,触及三个交易日高点,受良好需求的支撑.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 965.50 -27.50 -2.77 993.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 104.91 -3.05 -2.83 107.96

97号现货汽油GL97-SIN 131.32 -2.43 -1.82 133.75

95号现货汽油GL95-SIN 127.15 -3.65 -2.79 130.80

92号现货汽油GL92-SIN 124.20 -2.60 -2.05 126.80 (完)

--编译 李春喜;审校 吴云凌

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