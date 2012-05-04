〔国际油市〕石脑油裂解价差较一周前跌23%,跨月价差触及三个月低点

路透新加坡5月4日电---亚洲石脑油裂解价差本周收于每吨99.25美元,较一周之前下跌约23%.跨月升水触及三个月低点,因炼厂停产以及买家日益用液化石油气(LPG)替代部分石脑油等因素影响,导致需求下跌.

6月下半月/7月下半月之间的跨月升水为每吨11.50美元.

韩国湖南石油化学的丽水(Yeosu)炼厂受技术故障问题影响,开工率仅为75%.

湖南石油化学周五彻底关闭瑞山(daesan)炼厂进行为期一周的检修,在此期间市场可能损失约6万-6.2万的石脑油买需.

由于LPG价格下跌,韩国石化厂商在提高LPG作为石脑油替代品的使用量.

买家还没有开始以C&F价购买6月下半月到货的石脑油.但未来的需求料将疲弱.