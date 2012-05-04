〔国际油市〕石脑油裂解价差较一周前跌23%,跨月价差触及三个月低点

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透新加坡5月4日电---亚洲石脑油裂解价差本周收于每吨99.25美元,较一周之前下跌约23%.跨月升水触及三个月低点,因炼厂停产以及买家日益用液化石油气(LPG)替代部分石脑油等因素影响,导致需求下跌.
6月下半月/7月下半月之间的跨月升水为每吨11.50美元.
韩国湖南石油化学的丽水(Yeosu)炼厂受技术故障问题影响,开工率仅为75%.
湖南石油化学周五彻底关闭瑞山(daesan)炼厂进行为期一周的检修,在此期间市场可能损失约6万-6.2万的石脑油买需.
由于LPG价格下跌,韩国石化厂商在提高LPG作为石脑油替代品的使用量.
买家还没有开始以C&F价购买6月下半月到货的石脑油.但未来的需求料将疲弱.
汽油裂解价差扩大涨幅,触及三个交易日高点,受良好需求的支撑.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 965.50 -27.50 -2.77 993.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 104.91 -3.05 -2.83 107.96
97号现货汽油GL97-SIN 131.32 -2.43 -1.82 133.75
95号现货汽油GL95-SIN 127.15 -3.65 -2.79 130.80
92号现货汽油GL92-SIN 124.20 -2.60 -2.05 126.80 (完)
--编译 李春喜;审校 吴云凌
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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