〔国际油市〕亚洲柴油价格跌破每桶130美元,为2月来首次

路透新加坡5月4日电---亚洲柴油和航煤价格周五自2月来首次跌破每桶130美元,因原油价格下跌,若能维持下去,未来数周或帮助激活需求.

指标含硫为0.5%的柴油下跌3.07美元至每桶128.22美元.航煤价格下跌2.83美元至每桶128.84美元.

亚洲、欧洲价差的指标--期货掉转期(EFS)走弱1.43美元至每吨负22.15美元.

贸易商表示,从亚洲至欧洲的套利窗口目前打开.

租船活动表明至少有25万吨航煤已被初步预定,5月从印度西海岸装运,前往欧洲.

台湾中油公司出售含硫1%和2%的6月船货予Winson Oil,每桶较新加坡报价分别贴水1美元和1.50美元.贸易商表示,这与之前的船货价格相仿.

印度巴拉特石油已从壳牌买入4万吨含量为340ppm的柴油,船期为5月24-27日,价格为每桶较中东报价升水5.79美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 128.84 -2.83 -2.15 131.67

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 128.22 -3.07 -2.34 131.29

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 129.57 -3.02 -2.28 132.59

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 130.42 -3.02 -2.26 133.44

5月柴油互换 GOSGSWMc1 128.47 -3.01 -2.29 131.48

6月柴油互换 GOSGSWMc2 128.79 -2.90 -2.20 131.69 (完)