〔国际油市〕亚洲燃料油跌至至少三个月低点,但买盘提供支撑

路透新加坡5月4日电---亚洲燃料油价格周五每吨下跌逾10美元,因原油价格转而走疲并下跌逾2.00美元,不过中国光汇石油和BP的强劲买盘支撑令燃料油下行空间受限.

提炼利润提高0.65美元,6月裂解价差贴水缩窄至每桶4.07美元,暗示将原油提炼为油品的亏损减少.

光汇石油和BP合计购买了46万吨5月船期的380-cst燃料油合约,前者购买了39.5万吨,后者买进6.5万吨.

光汇石油亦买入2.5万吨6月180-cst互换合约,令价格维持在每吨700.00美元关口上方.该规格合约当日总共成交3.5万吨.

直接报价下跌亦帮助激发船用重油市场的活动.一位消息认识称,买家利用船用燃料油价格走低的时机采购.

韩国非季节性的炎热提高用电需求,这亦料为燃料油市场提供支撑.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $704.35 -$13.75 -1.91 $718.10

现货380CST燃料油 FO380-SIN $697.30 -$12.80 -1.80 $710.10

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $702.00 -$14.00 -1.96 $716.00

380CST船用燃料油升水 $4.70 -$1.20 -20.34 $5.90

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.50 $0.00 0.00 $1.50

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.35 -$0.25 -9.62 $2.60 (完)