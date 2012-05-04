〔国际油市〕亚洲燃料油跌至至少三个月低点,但买盘提供支撑

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透新加坡5月4日电---亚洲燃料油价格周五每吨下跌逾10美元,因原油价格转而走疲并下跌逾2.00美元,不过中国光汇石油和BP的强劲买盘支撑令燃料油下行空间受限.
提炼利润提高0.65美元,6月裂解价差贴水缩窄至每桶4.07美元,暗示将原油提炼为油品的亏损减少.
光汇石油和BP合计购买了46万吨5月船期的380-cst燃料油合约,前者购买了39.5万吨,后者买进6.5万吨.
光汇石油亦买入2.5万吨6月180-cst互换合约,令价格维持在每吨700.00美元关口上方.该规格合约当日总共成交3.5万吨.
直接报价下跌亦帮助激发船用重油市场的活动.一位消息认识称,买家利用船用燃料油价格走低的时机采购.
韩国非季节性的炎热提高用电需求,这亦料为燃料油市场提供支撑.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $704.35 -$13.75 -1.91 $718.10
现货380CST燃料油 FO380-SIN $697.30 -$12.80 -1.80 $710.10
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $702.00 -$14.00 -1.96 $716.00
380CST船用燃料油升水 $4.70 -$1.20 -20.34 $5.90
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $1.50 $0.00 0.00 $1.50
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.35 -$0.25 -9.62 $2.60 (完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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