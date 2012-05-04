版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 21:01 BJT

〔标题新闻〕雷诺-日产收购俄罗斯汽车商AvtoVAZ控股股份的交易对价将分三阶段支付--消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8G49NL]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐