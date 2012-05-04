〔美国热股〕Dolby Labs第二季获利高于分析师预期,盘初大涨19%

路透5月4日电---音频技术出让方Dolby Labs Inc(DLB.N)周四与微软(MSFT.O)签订协议,允许微软在Windows 8操作系统中使用其产品.Dolby Labs并公布第二季获利高于分析师预期.

在周五盘初交易中,Dolby Labs股价大涨19%,至44.72美元；微软涉足0.66%,至31.55美元.(完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

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