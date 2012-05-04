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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 21:52 BJT

〔美国股市〕低开,因非农就业数据逊于预期

路透纽约5月4日电---美国股市周五低开,之前公布的4月非农就业数据远低于市场预期.

美国劳工部数据显示,4月雇主连续第三个月减少雇聘,仅新增11.5万个职位,远低于预估的17万.不过失业率由8.2%微降至8.1%.

道琼工业指数.DJI开盘跌56.91点,或0.43%,至13,149.68点.标准普尔500指数.SPX跌7.07点,或0.51%,至1,384.50赌案被.Nasdaq综合股价指数.IXIC跌23.53点,或0.78%,至3,000.77点.(完)

--编译 李春喜;审校 吴云凌

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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