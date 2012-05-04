版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 23:54 BJT

〔标题新闻〕摩根大通4月全球制造和服务业PMI降至52.2,全球服务业PMI降至52,为10月来最低

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8G468C]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐