〔芝加哥期市〕CBOT旧作玉米期货收高,新作合约下跌

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透5月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)旧作玉米期货周五收高,因现货市场供应紧张,现货玉米走强,现货月5月合约没有交割,而且美国玉米大量出口.
新作合约承压,因美国玉米播种积极,且今年美国玉米种植面积预计为75年最大,市场预期产量将创纪录.
美国农业部周五表示,出口商向墨西哥及韩国出口了35.6万吨玉米.
Informa Economics预计2012年美国玉米种植面积为9,612.4万英亩,低于上次预计的9,640万英亩.
美国中西部未来几天将有降雨将令玉米和大豆播种放缓,此后将出现干燥凉爽但并不寒冷的天气."天气预报总体上似乎有利于作物,未来三四天中西部多数地区将降雨,下周余下几天将转干,"Global Weather Monitoring气象专家John Dee称.
CBOT-5月的200日移动均线切入位为6.60-3/4美元,目前被认为是关键支撑位.九日相对强弱指标为62.
5月玉米合约CK2结算价升11-1/2美分,报每蒲式耳6.62-1/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为295,073口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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