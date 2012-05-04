〔芝加哥期市〕CBOT旧作玉米期货收高,新作合约下跌

路透5月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)旧作玉米期货周五收高,因现货市场供应紧张,现货玉米走强,现货月5月合约没有交割,而且美国玉米大量出口.

新作合约承压,因美国玉米播种积极,且今年美国玉米种植面积预计为75年最大,市场预期产量将创纪录.

美国农业部周五表示,出口商向墨西哥及韩国出口了35.6万吨玉米.

Informa Economics预计2012年美国玉米种植面积为9,612.4万英亩,低于上次预计的9,640万英亩.

美国中西部未来几天将有降雨将令玉米和大豆播种放缓,此后将出现干燥凉爽但并不寒冷的天气."天气预报总体上似乎有利于作物,未来三四天中西部多数地区将降雨,下周余下几天将转干,"Global Weather Monitoring气象专家John Dee称.

CBOT-5月的200日移动均线切入位为6.60-3/4美元,目前被认为是关键支撑位.九日相对强弱指标为62.

5月玉米合约CK2结算价升11-1/2美分,报每蒲式耳6.62-1/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为295,073口.(完)

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