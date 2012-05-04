〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,摆脱稍早颓势

路透5月4日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,交易商指因受出口需求及玉米走强支撑,帮助摆脱稍早颓势.

豆粕创下豆类期货中最大涨幅,交投最活跃的7月豆粕合约SMN2收涨6.2美元,或1.5%,报每短吨432.6美元.

豆油期货下跌,因豆粕/豆油套利交易及美国原油期货走软.美国原油期货跌逾4%,至每桶100美元下方,这是2月中以来的首次.

近月大豆期货Sc1本周收低1.5%,终止了五周来的升势.

美国农业部证实销售了12万吨2012/13年付运的美国大豆,目的地不详.

Informa Economics预计美国2012年大豆种植面积为7,582.2万英亩,高于上次预计的7,420万英亩.

Informa Economics预计下个作物年度南美大豆产量将上升,预计巴西2012/13年大豆产量为8,050万吨,同年阿根廷产量为6,000万吨.

美国中西部未来几天将有降雨将令玉米和大豆播种放缓,此后将出现干燥凉爽但并不寒冷的天气."天气预报总体上似乎有利于作物,未来三四天中西部多数地区将降雨,下周余下几天将转干,"Global Weather Monitoring气象专家John Dee称.

CBOT-7月大豆期货SN2收高4-3/4美分,报14.78-1/4美元.

7月豆粕合约SMN2收涨6.2美元,报每短吨432.6美元.7月豆油合约BON2下跌0.51美分,收报每磅53.65美分.

今日CBOT预估大豆成交量为201,736口,豆油成交量为122,921口,豆粕成交量为72,518口.

以下为CBOT农产品期货在1721 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 668.25 17.50 2.7% 3.4%

CBOT大豆Sc1 1473.00 4.25 0.3% 22.9%

CBOT豆粕SMc1 428.50 3.30 0.8% 38.5%

CBOT豆油BOc1 53.20 -0.60 -1.1% 2.1%

CBOT小麦Wc1 605.75 -2.50 -0.4% -7.2%

CBOT稻米RRc1 1475.50 -18.00 -1.2% 1.0%

EU小麦BL2H0 219.50 2.00 0.9% 8.4%

NYMEX原油期货CLc1 97.86 -4.68 -4.6% -1.0%

道琼工业指数.DJI 13,043 -164 -1.2% 6.8%

现货金XAU= 1642.76 6.56 0.4% 5.0%

欧元/美元EUR= 1.3088 -0.0062 -0.5% 1.1%

美元指数.DXY 79.4880 0.2670 0.3% -0.9%

波罗的海

干散货指数.BADI 1157 0 0.0% -33.4%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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