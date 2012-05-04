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货币新闻 | 2012年 5月 5日 星期六 04:57 BJT

〔标题新闻〕美财政部声明称已开始公开出售所持AIG普通股,AIG称计划购买多至20亿美元的股票

AIG为美国国际集团

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8G4MC7]

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