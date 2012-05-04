版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 5日 星期六 05:46 BJT

〔加拿大股市〕跌至年内低点,受美国就业数据拖累

路透多伦多5月4日电---加拿大股市主要股指周五跌至年内低点,能源和金融类股下挫,此前经济数据显示美国就业增长放缓,而且欧元区经济有可能再次衰退.

美国就业数据令市场颇为震惊,4月非农就业岗位增加11.5万个,远低于预期的增加17万个.

就业增长连续第三个月下滑令人担心美国经济是否失去动能.美国是加拿大最大贸易伙伴.

加拿大股市10大类股中有九类收低,权值较重的能源类股以下挫2.7%领跌大盘,因美国原油期货自2月以来首次跌破每桶100美元关口.

加拿大能源类股.SPTTEN重挫4.1%,年初迄今已跌逾7%.

Canadian Natural Resources (CNQ.TO)对该类股构成最大拖累,下挫3.7%,报31.71加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低143.67点,或1.2%,报11,871.23点,稍早触及去年12月29日以来最低水准11,824.27点.

该指数本周累计跌3%,创下年内最大单周跌幅.

金融类股下跌1.5%,加拿大皇家银行(RY.TO)下滑1.6%,报54.96加元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐