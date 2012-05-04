〔加拿大股市〕跌至年内低点,受美国就业数据拖累

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透多伦多5月4日电---加拿大股市主要股指周五跌至年内低点,能源和金融类股下挫,此前经济数据显示美国就业增长放缓,而且欧元区经济有可能再次衰退.
美国就业数据令市场颇为震惊,4月非农就业岗位增加11.5万个,远低于预期的增加17万个.
就业增长连续第三个月下滑令人担心美国经济是否失去动能.美国是加拿大最大贸易伙伴.
加拿大股市10大类股中有九类收低,权值较重的能源类股以下挫2.7%领跌大盘,因美国原油期货自2月以来首次跌破每桶100美元关口.
加拿大能源类股.SPTTEN重挫4.1%,年初迄今已跌逾7%.
Canadian Natural Resources (CNQ.TO)对该类股构成最大拖累,下挫3.7%,报31.71加元.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低143.67点,或1.2%,报11,871.23点,稍早触及去年12月29日以来最低水准11,824.27点.
该指数本周累计跌3%,创下年内最大单周跌幅.
金融类股下跌1.5%,加拿大皇家银行(RY.TO)下滑1.6%,报54.96加元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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