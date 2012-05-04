〔美国股市〕录得年内最大周度跌幅,因就业岗位增幅放缓

* 4月就业数据不及预期

* 能源股跟随油价重挫

* LinkedIn因业绩跳升,First Solar收跌

* 道指收跌1.3%,标普500指数收挫1.6%,Nasdaq指数大幅回落2.3%

路透纽约5月4日电---美国股市周五大幅走低,录得今年迄今最差表现一周,此前美国就业岗位增幅放缓,引发迄今对美国经济复苏前景最大的疑问.

雇主连续第三个月减少招聘,4月就业岗位增加11.5万个,远低于分析师17万的预期.本周,交易商已降低预期,但今日的数据不及哪怕是最悲观的预期.

能源股跌幅居前,标普能源股指数.GSPE劲挫2.2%,因担忧经济状况不断恶化将损及需求.美国原油期货CLc1重挫4%,2月以来首度跌至每桶100美元之下.

本周股市大幅走低,给那些寄望于标普500指数将有所突破,进入新反弹高位的投资者沉重一击.

"第二季度初,我们认为本季市场将进行盘整/修正,仅仅是因为市场超买,过度相信经济复苏,且我们认为经济状况并未改善,目前情况仍然如此,"纳什维尔Robert W. Baird & Co的首席投资策略师Bruce Bittles表示.

本周标普500指数收低2.4%,为12月以来最大单周跌幅.

在法国和希腊周末举行选举前,投资者也保持谨慎,因欧洲决策者正为结束欧债危机而殚精竭虑,而民众则对一系列撙节举措怨声载道.

防御型公用事业股.GSPU是标普500指数中唯一收涨的类股,该板块上扬0.2%.CenterPoint Energy (CNP.N)领涨,收高1.7%,报20.05美元.

道琼工业指数.DJI收跌168.32点,或1.27%,至13,038.27点;标准普尔500指数.SPX收低22.47点,或1.61%,至1,369.10点.Nasdaq指数.IXIC下跌67.96点,或2.25%,至2,956.34点.

今日成交量为两周来最大.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约70.2亿股,高于67.6亿股的今年日成交均值.纽约证交所涨跌股之比为约1:3,Nasdaq市场约为1:4.

在石油类股中,雪佛龙(CVX.N)收跌2.1%,报103.72美元.艾克森美孚(XOM.N)回落1.3%,报84.57美元.这两只股均为跌幅居前的道指成份股,与其他经济敏感型股票一同走低.

本周的跌势令标普500指数自4月收盘低位1,358.59点反弹后录得的升幅消失殆尽.市场过去在该水准寻得支撑,但跌穿该水准将令市场跌回1,340点.

调查显示,欧元区经济状况4月急速恶化,暗示衰退的程度或较之前的预期严重.泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3急跌1.7%,收报1,027.15点.这也损及了周五的市场人气.

"人们对欧洲过于乐观.他们认为衰退程度将很浅且持续时间不长,我认为将出现长期深度衰退,这仍是我的立场,"Bittles表示.

俄罗斯股市重挫4%,抹去MICEX指数年内迄今的涨幅,因对风险资产的需求减弱,且油价令卢布受创.

个股方面,LinkedIn Corp LNKD.N劲扬7.2%,报117.30美元,之前该社交网站上调财测,且公布的营收和获利均超过预期.

First Solar Inc (FSLR.O)急跌6.3%,报16.94美元,为Nasdaq 100指数.NDX中跌幅最大的成份股,因该公司周四公布录得季度亏损,令市场意外,导致分析师调降其目标价.

Estée Lauder Cos Inc (EL.N)大跌5.3%,报60.72美元,之前该公司公布的获利预期令分析师失望.

根据汤森路透数据,截至周五上午,在已公布业绩的415家标普500指数成份股企业中,67.5%的业绩超预期.这远低于业绩期开始时的逾80%.

Dole Food Co Inc DOLE.N表示可能剥离一个或更多业务部门,该股大涨7.7%,报9.39美元.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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