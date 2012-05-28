《中国证券焦点》合资券商难沾创新"雨露",冀望全牌照梦想照进现实

* 受牌照局限,合资券商分沾创新"雨露"有限

* 长期看中国市场开放程度提高,全牌照经营可期

* 国际板有望成合资券商核心竞争力展现平台

作者 康熙泽

路透北京5月28日电---"靠天(股市行情)吃饭"的中国证券业终于迎来券商创新这一场及时雨.在中资券商摩拳擦掌的同时,作为外资掘金中国踏板的合资券商们,相形之下则显得有些落寞.

尽管合资券商正面临着外资持股比例上限提高的利好,但分析人士指出,目前大多数合资券商还未实现全牌照经营,业务仅局限于投行领域,从而导致其创新的想象空间比较有限.不过随着中国资本市场开放程度逐步加大,未来外资参与度提升,梦想照进现实也并非不可期.

"合资券商也将受益于当下的改革、创新大潮,但与本土券商相比获得的机会较为有限."投中集团分析师李玲称.

她解释道,国内券商收入主要来自经纪业务,他们的努力之道是多元化发展,调整收入结构,例如向资产管理等全方位延伸,而这正是受牌照掣肘的合资券商们所望尘莫及的.

中国证监会主席郭树清履新后,证券行业改革不断,其中券商创新尤为业内关注.据国内媒体报导,证券公司创新发展研讨会提出近期推进证券行业改革创新的11大举措,包括扩大证券公司理财类产品投资范围、鼓励证券公司发行上市和并购重组等.[ID:nSB1531390]

中国证券报周一援引多家试点券商称,6月券商自营业务投资范围将正式扩大,7月转融通有望上线,预计今年券商创新业务将渐次展开,未来2-3年内真正改变券商收入结构.[ID:nSB1571386]

截止目前,已有如美国高盛(GS.N)、瑞信CSGN.VX、瑞银UBSN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)和花旗集团(C.N)等多家国际知名投行进入中国证券市场,成立或正在筹建合资公司,但除中金,瑞银等少数合资券商外,多数只能从事国内市场的股票与公司债券承销和保荐业务,远不及中资经纪、投行、资管和自营更为丰富的经营模式.

**全牌照可期**

成立合资券商的初衷本是优势互补,但是在过去一年,受中方伙伴实力相对薄弱、外方优势发挥受限、A股市场持续低迷等多重因素困扰,合资团队的成绩并不尽如人意.

据中国证券业协会数据,去年国内股票及债券承销额排名中,除中金公司外,其余合资公司无一家跻身前10,瑞银证券、瑞信方正、中德证券分列12位、23位和28位;而在股票承销单项排名中,仅瑞银证券排名第12位,其余合资券商更为靠后.

谈及外资投行所发挥的作用,一位本土券商的投行人士反问,"华尔街的特色他们拿到中国来了吗?"

展望未来,受访者认为,倡导中国市场与国际接轨,所以在鼓励中资券商"走出去"的同时,监管对"引进来"的开放程度也需提升.未来允许中外投行实现全牌照前提下的合资将为大趋势.

"中外合资券商全牌照肯定是个大的市场方向,但至于节奏如何把握就不好说了,也可能会很快."摩根士丹利华鑫证券首席策略官兼资本市场部总经理娄刚对路透表示.

而瑞士信贷在华的合资公司--瑞信方正证券则向证监会建言,应尽快向符合条件的合资券商颁发研究业务牌照.

国开证券证券业分析师李科认为,中国希望更多融入到国际金融体系,中资券商拓展海外业务的需求也在提升,那么对应中国为外资在华发展的开放力度就必须加大,"中国你不让我外资进入,那我相对也不让你进入我们的海外市场.这是相对的."

在本月初召开的中美战略经济对话间隙,一位美国高级官员表示,中国已同意将国内合资证券公司的外资持股比例由目前的33%提高到49%,并同意允许合资券商开展商品和金融期货交易.[ID:nSB1527510]

路透获得的一份由德意志银行在华合资公司--中德证券向中国证券公司创新发展研讨会提交的材料中形象描述,曾有人形容金融市场开放等于"引狼入室".而目前为止,合资券商由于一些局限性,并没有给国内证券公司带来实质性冲击,然而"狼"虽然没有"吃人",但"狼性"犹存.

中德证券并乐观认为,上海证交所正在筹备的国际板将是中国资本市场国际化的一项重要措施,或意味着国内证券行业游戏规则的改变和整个行业的重新洗牌,并可能成为合资券商由目前市场配角转而进入舞台中心的良好契机.

**潜龙在渊**

然而全牌照经营非一日可达,合资投行还需在中国资本市场前赴后继的改革中寻觅机会.2009年中国提出建立上海国际板设想,外资投行纷纷看好这一业务蓝海,牵手中资合作伙伴,希望通过合资公司提前布局.

苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)中国区主席此前在接受路透专访时就指出,已有数个客户表达通过国际板登陆中国股市的意愿,且该行正在通过其中国合资公司--华英证券对国际板的潜在业务做准备.[ID:nST0399288]

一位熟悉A股市场,又曾多次与国际投行合作的国内券商人士表示,外资股东拥有丰富的海外客户资源是合资公司的核心竞争力,"如果把外国企业和投资者范围扩大到一定数量,我们肯定会感到威胁,对于他们则无疑将成为新利润增长点."

国际板建设犹如是箭在弦上,只待开弓,此外路透此前曾引述消息人士透露,中国证监会和上海证券交易所正在研究允许外国公司在该所发行债券的计划.[ID:nSB1534778]若上述业务启航,可令合资公司大展拳脚.

不过,对于中国新股发行改革中拟提高网下配售比例,将对中介机构的承销之道提出更高要求,分析人士却并不认为会令销售能力强的国际投行优势凸显.投中集团的李玲认为,在国内还需寻找本地询价机构,合资券商不如本土券商有优势,前者投行业务培育需要时间,以积累更多客户资源.

汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)报告显示,截止4月中旬,其统计的10家在华合资券商,今年承销的股权融资金额同比锐减近75%,仅15亿美元.

证监会此前发布修订后的证券发行和承销管理办法,提高网下配售比例,原则上网下发行比例不低于50%,取消网下配售股票限售期,但规定询价对象与发行人、承销商可自主约定网下配售股票持有期限.[ID:nSB1559682]

除承销业务外,合资券商也将目光盯住并购业务.中德证券就指出,未来并购业务也可能成为合资券商新的业务增长点和重要的突破口.国际上看,并购业务一直是国外投行稳定的收入来源,近几年高盛和摩根士丹利并购收入占其总收入的40%以上.

"中国国有资产存量达10多万亿元,其中至少近3万亿元需要经过重组才能发挥效益.依托外方股东在这一领域丰富的经验,合资券商有望积极参与企业并购策划,为企业并购提供目标公司选择、定价分析、战略制定、竞争优势分析等全面性的专业服务."中德称.(完)