〔路透专访〕人保A+H股上市推进中,有意投15亿元参与重庆保障房建设--人保副总

* 人保A+H股上市推进中,有意投资15亿元参与重庆保障房建设

* 保险资金能用于投资资本市场占比很小,市场功效常被夸大

* 保险业在社会管理,养老等方面有很大空间

作者 沈燕

路透北京5月16日电---中国人民保险集团股份有限公司副总裁周立群日前表示,中国人保A+H股上市的筹备工作仍在按部就班地进行中,相关材料有待国务院批复,但目前不宜披露过多.

他在接受路透专访时并称,保险资金在参与保障房建设、社会管理、应对人口老龄化等方面有很大发展空间,人保并有意投资15亿元人民币参与重庆保障房建设.

"之所以选择参与重庆保障房建设,因其保障房建设方案与其它地方不同,包括保障房到一定年限可以出售,财政对保障房补助设立专户,以及保障房建设片区的商铺可以出售,银行担保等等,比较灵活的模式相较保险资金容易参与."周立群称.

他提到,人保集团几年前就一直在研究尝试保险资金参与保障房建设方案,此前曾在上海参与试点方案,最终因多方原因未能成行.目前正在推进的项目主要是重庆市保障房建设,参与的资金规模并不大.

中国政府一直在尝试多渠道筹措保障房建设资金来源.去年3月,太平洋保险宣布旗下的太保资产管理公司发起设立的10年期"太平洋-上海公共租赁房项目债权投资计划"通过了保监会的备案,计划融资40亿元,这是保险资金首次涉足保障房领域.

至于备受关注的人保集团A+H股上市进程,周立群坦言目前不便透露,只表示人保经过2007年的内部结构调整后,经营状况良好,目前无论是经营业绩抑或股权结构等,完全符合沪港两地上市的条件.

他提到,虽然近两年A股的下跌给保险公司带来很大压力,但人保财险寿险业务不错,且充分计提了减值准备,公司去年盈利状况不错.

今年两会期间,中国人保集团董事长、总裁吴焰接受路透专访时曾表示,人保集团今年业绩目标预计是两位数,并希望今年完成A+H的整体上市目标,但前提要看看外部环境.

而根据路透IFR最新报导,中国人保集团已就扩大在香港和上海双重上市的簿记管理人队伍发出征询方案邀请函.此前有关洽谈将发行规模定在50-60亿美元间,中国人保欲在第三季完成此案,最早可能会是7月.

2011年,全国社保基金投资100亿元人民币入股人保集团,成为其战略投资者,引入社保基金后,人保集团注册资本从306亿元上升到345亿元,净资产从335亿元上升到520亿元,集团资本实力大幅提升.目前人保集团的第一大股东是财政部.

在2011年美国《财富》杂志发布2011年世界500强企业最新排名中,中国人保连续第二年入榜,并以年营业收入325.79亿美元排名第289位.人保集团是在港上市的中国财险(2328.HK)的母公司.旗下包括人保财险、人保资产、人保健康、人保寿险等.

**拓宽保险资金运用途径**

曾有多年银行工作经验的周立群在谈及保险业的发展状况时称,外界往往误读保险资金在资本市场的作用,过于关注投资收益等短期效益,事实上保险业在中国的社会管理,应对人口老龄化等方面更有空间,但这方面的功效目前却很有限.

"媒体对保险资金是用放大镜在看,...其实这是一种误读."他称,就规模而言,中国目前约120万亿人民币的金融资产中,保险资金占比约5%接近6万亿,而这6万亿元中80%按规定投向固定收益市场,投资股市的约12%左右,其余8%投向不动产、基础设施计划、股权等.

他指出,关注保险业投资没有多大意义.中国一直强调降低间接融资,而保险就具备把间接融资转为直接融资的功能,更应关注保险在这方面的功效.

此外,在社会管理方面商业保险的发展空间也很大.周立群以上海2010年的"11.15"静安大火为例,火灾发生后发现居民都没有投保家庭财产险,其后在确定政府责任后双方在如何赔偿方面也很难达成一致.

"中国正处在社会转型期,在社会管理方面往往政府管得越多,商业保险介入空间就越小,如果能先厘清政府权责界限,将风险责任契约化,并通过大力发展商业保险来化解和承担这些风险,社会管理也会变的相对简单."周立群称.

而在应对中国老龄化社会方面,周立群也认为金融保险有很大发挥空间,但现实中这方面的工作却被忽略.

"以养老保险为例,我们目前所做的只是买养老保险,到期后给保险公司给一笔钱,这种投资回报商业银行也能做到,保险公司并没有优势."他称.

他分析指出,老百姓买养老保险,更希望的是到年老丧失工作能力后能有相应的养老服务,但随着中国人口红利的消失,劳动力成本上升,可以预见目前所缴纳的养老险保费远远跟不上人工成本的增幅,而保险应当考虑提供养老服务期货,但这方面目前仍是空白.

"中国需要大力发展金融保险养老服务,这即需要政府引导,更要有相应政策鼓励,通过保险及其他金融服务配套建设一套全面养老服务的链条,而这是一个庞大的工程."周立群称.

中国人口老龄化已经进入快速发展,面临"未富先老"的挑战.截至2011年底,中国60岁以上老年人口达到1.85亿,占总人口13.7%.(完)