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货币新闻 | 2012年 5月 16日 星期三 17:11 BJT

〔港股业绩〕腾讯控股首季净利按年升2.8%,至29.5亿元人民币

路透香港5月16日电---中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三公布,今年第一季度净利按年升2.8%.

腾讯控股公布,今年1-3月净利为29.5亿元人民币,去年同期为28.7亿元.

期内,腾讯控股收入为96.5亿元,按年增长52.2%.

腾讯周三收跌4.52%,报219.6港元;大盘恒生指数.HSI则跌3.19%.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 张喜良

(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;

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