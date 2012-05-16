〔港股业绩〕腾讯控股首季净利按年升2.8%,至29.5亿元人民币

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透香港5月16日电---中国互联网公司--腾讯控股(0700.HK)周三公布,今年第一季度净利按年升2.8%.
腾讯控股公布,今年1-3月净利为29.5亿元人民币,去年同期为28.7亿元.
期内,腾讯控股收入为96.5亿元,按年增长52.2%.
腾讯周三收跌4.52%,报219.6港元;大盘恒生指数.HSI则跌3.19%.(完)
浏览腾讯控股其他新闻,请点选[0700.HK-CMN]
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--记者 黄运涛; 审校 张喜良
(路透中文新闻部:+86-10-6627 1237;传真:+86-10-66013858;yuntao.huang@thomsonreuters.com;
Reuters Messaging: yuntao.huang@thomsonreuters.com)
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路