〔香港个股〕中国移动称与苹果就iPhone合作事宜进行商讨--董事长

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透香港5月16日电---全球最大电讯营运商--中国移动(0941.HK)周三称,正就iPhone合作事宜与苹果(AAPL.O)积极商讨.
"我们已积极与苹果商讨双方如何能够合作."中移动新任董事长奚国华在股东大会上表示.
中移动是目前唯一一家没有官方代理苹果iPhone智能手机的营运商.
中国移动此前公布,今年首季净利为278亿元人民币,比上年同期增长3.5%,基本符合市场预期.[ID:nSB1500482]
截至3月底,中国移动的移动电话总用户为6.672亿,其中3G用户为5,956万户.(完)
--记者 李千仪; 撰写 梁慧仪 审校 曾祥进
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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