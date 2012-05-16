〔香港个股〕中国移动称与苹果就iPhone合作事宜进行商讨--董事长

路透香港5月16日电---全球最大电讯营运商--中国移动(0941.HK)周三称,正就iPhone合作事宜与苹果(AAPL.O)积极商讨.

"我们已积极与苹果商讨双方如何能够合作."中移动新任董事长奚国华在股东大会上表示.