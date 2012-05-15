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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 09:59 BJT

〔中国数据〕4月实际FDI同比下降0.74%,至84.01亿美元--商务部

路透北京5月15日电---中国商务部周二公布,4月份全国实际使用外资(FDI)金额84.01亿美元,同比下降0.74%.

商务部并称,今年1-4月全国实际使用外资金额378.81亿美元,同比下降2.38%.

此前数据显示,2012年3月份全国实际使用外资(FDI)金额117.57亿美元,同比下降6.1%;1-3月FDI为295亿美元,同比下降2.8%.[ID:nSB1491008]

历史数据实际投资额(亿美元):

---------2012年---------- -------------------------------2011年---------------------------

4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月

84.01 117.57 77.26 99.97 122.42 87.57 83.34 90.45 84.46 82.97 128.63 92.25 84.64(完)

--发稿 尹嫄婷; 撰写 沈燕 ; 审校 黄凯

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