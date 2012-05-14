〔路透调查〕中国经济见底时机推后至二季度,年内存准率还将调降两次

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 二季度经济增速料"破八",全年增速8.2%,均逊于上次调查
* 存款准备金率二季度仍会下调50基点,年末降至19%
* 近半数分析师认为年内有降息的可能
* 呼吁更多财政政策,助力经济企稳
* 调查结果详情,请点击[ID:nL4E8GE7HB]
作者 张胜男
路透北京5月14日电---中国甫公布的4月经济数据全面黯淡,央行随后宣布调降存准率,一悲一喜间多数机构分析师赶忙调降中国经济预期.最新路透调查显示,中国经济增速见底时机料推迟至二季度或会"破八",上半年存准率还会再下调50个基点.
22位受访分析师的预估中值显示,中国二季度经济同比增速料仅有7.9%,之后逐季回升,全年达到8.2%;而6月末存款准备金率将降至19.5%,年末再降至19.0%.
中国人民银行此前宣布,从周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降,金融机构存款准备金率因此将降至20%.尽管4月数据比较惨淡,因近期央行逆回购释放流动性的动作频频,令市场对降存准的预期延后,此次央行的快速反应还是令市场有些意外.[ID:nSB8536551]
"对通胀的担忧令中国政策放缓的步伐太过缓慢,且慢于经济下滑的速度.但最近的存准下调显示出监管层已经意识到这一点.我们认为政策的平衡现在已经向保增长倾向."瑞穗证券首席经济学家沈建光称.
比较特别的是,本次调查中有近半数的分析师认为年内有降息的可能,远高于上次的调查结果.显示出经济逊于预期之后,市场期待政府刺激经济的力度应该加大.
4月19日发布的季度路透调查显示,直到明年二季度,中国存贷款基准利率都将维持在当前的3.50%和6.56%不变;同时存款准备金率到今年6月末将下调50基点至20%,届年末将降至19%.[ID:nSB1495952]同期对GDP的调查显示,未来中国经济将逐季回升,二季度增速将小幅反弹至8.3%,全年增速8.4%.[ID:nSB1493714]
亦有多家机构分析师希望中国政府能不对称降息,或者扩大贷款利率下浮空间."如果多数贷款利率能够打九折,按一年期基准计算就相当于调降65个基点,比降息一次的25个基点幅度大多了."交通银行宏观分析师唐建伟称,这对实体经济的支持力度也会大很多.
中国央行上次调整利率是2011年7月,当时宣布上调一年期存贷款基准利率25个基点至3.50%和6.56%.
上周五所有4月宏观数据全部出炉,分析师形容本月的经济数据是"全都不好",不论外贸,投资,还是工业和消费,甚至货币信贷,于是纷纷调降二季度经济预测.投行美银美林当日发布报告,将中国二季度GDP增速由此前预测的8.5%降至7.6%,全年GDP增速预测由此前的8.6%降至8%.[ID:nSB1540280]
市场信心也一挫再挫,中国股市沪综指.SSEC上周累计下滑2.3%,创六周来最大单周跌幅.而周一市场对经济担忧情绪战胜存准利好,再次拖累大盘放量收跌0.6%.
中国一季度GDP同比增速为8.1%,已创出近三年来新低.
**只有货币政策远不够**
在经历了中国经济究竟是一季度还是二季度触底的分歧之后,悲观情绪占领资本市场.分析师罗列出各种除货币政策之外的刺激手段,其中财税改革,基建投资被最多提及.
浙商证券宏观分析师郭磊称,除货币政策外,中国政府应加快固定资产投资项目审批,使基建投资速度适度加快.同时加快减税和收入分配制度改革步伐.
"财税政策上出台促投资的措施,尤其是跟经济转型、结构调整一致的工业投资促进政策."上海证券宏观分析师胡月晓建议.
沈建光亦称,适当放松当前对房地产市场的调控,不仅鼓励首套房购买,也要鼓励改善型住房需求.也可以考虑放松对房地产开发商的信贷管制.
一位不具名的政府官员估计,此次存准下调可以释放约5,000亿元人民币的资金,对释放流动性和稳定经济都是偏暖的信号,而在刺激内需方面可能会有一系列支持政策出台."近期国务院常务会议可能会讨论支持流通领域发展的内容,包括面比较广,涉及零售业,物流业,服务业等,"[ID:nSB1543506]
中国央行在一季度货币政策执行报告中称,物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险;下一阶段将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.[ID:nSB1539632]
存款准备金率 12年二季末 12年三季末 12年四季末
本次调查 19.5 19.0 19.0
上次调查(4月中) 20.0 19.5 19.0
国内生产总值 12年二季 12年三季 12年四季 2012全年
本次调查 7.9 8.2 8.5 8.2
上次调查(4月中) 8.3 8.5 8.7 8.4 (完)
--审校 丁淑琴
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
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