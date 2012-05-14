(重温稿)《中国新债预测》国开行七年浮息债利差预测均值78bp,降准利好配置需求

* 招标品种: 七年浮息债(一年定存基准)

* 发行金额: 不超过200亿元人民币

* 预测均值: 78bp

* 预测区间: 65bp-83bp

* 招标时间: 周二(15日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商)

路透上海5月14日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将招标发行七年期浮息金融债.路透调查显示,央行周末宣布再次降低准备金率,政策面利好有望令资金面更趋宽松,从而支撑债市配置需求,该期债中标利差有望略低于二级市场,预测均值落在78个基点(bp).

分析人士指出,目前国开行定存浮息债相对于固息债绝对收益率仍较高,至少隐含一次降息预期,因此配置价值仍较好.

"估计75(bp)附近吧,或者再略低一些,"北京一券商分析师称.

华东一银行分析师指出,央行再次宣布降准后二级市场收益率明显下滑,市场对资金面的预期也更加乐观,短期内新债的需求应该都会不错.

中国央行决定自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.[ID:nSB1542170]

剩余期限6.78年的国开行一年定存基准浮息金融债120208券CN120208=CFXM最新报价为4.32%/4.27%,对应利差82bp/77bp.而剩余期限约6.72年的国开行固息金融债120202券CN120202=CFXS最新成交收益率为4.05%.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第24期金融债,具体条款如下:

第24期

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发行总量 不超过200亿元

期限/计息方式 七年/浮息(一年定存基准)

招标时间 5月15日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式

分销期 5月16日-5月22日

缴款日 5月22日

起息日 5月22日

上市日 5月28日

基本承销额 有

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)