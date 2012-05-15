《交易视点》中国利率债风险小,国债交易价值有限关注金融债--中信证券

路透上海5月15日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)(6030.HK)利率市场周报认为，在刺激政策没有使信贷投放加快前，利率产品的风险相对较小。具体到现券策略上，金融债仍是配置和交易的重点品种，相比而言，国债的交易价值有限。

**4月份经济增长失速**

4月份工业增加值同比增长9.3%，大幅低于市场和我们的预期值。从环比来看，4月份工业增加值环比增速急剧下滑，环比折年率在-20%左右，甚至低于08年下半年的月环比增速。

发电量季调后环比折年率为-41%。4月份经济增长处于突然失速状态，总需求全面疲软，预计二季度GDP同比将进一步下滑。后续经济的回升有赖于货币和财政政策的进一步宽松。

**经济放缓、信贷偏低促央行下调准备金率**

在回购利率偏低的情况下，央行下调了准备金率，主要目的是促进信贷的投放以支持实体经济的回升。

准备金率下调后，资金面将维持合理宽松，央行可能继续采取正回购操作来平滑流动性。预计7天回购利率的合理区间仍在3%-3.5%之间。但短期内，回购利率可能处于3%附近的水平。

**市场研判**

希腊政局动荡引发的欧债危机再度恶化的担忧以及国内经济数据的超预期下滑导致上周利率产品收益率整体下行。欧债危机的演化路径以及国内经济的走势仍是未来影响国内债券市场的两大主要因素。

从海外来看，在希腊新政府没有建立前，市场情绪仍可能持续偏负面。从国内来看，4月份经济增长的失速表明，政策放松滞后导致经济出现了内生性的紧缩。

尽管央行下调了存款准备金率，意在扩张信贷规模，但在房地产调控以及融资平台控制的情况下，信贷需求难以持续回升。如果基建投资未能有效启动，后续经济将面临超调的风险。超调后政策反而需要更大的刺激力度，并很可能需要采取降息的措施。

从相对价值来看，3-5年左右的金融债隐含税率依然在均值水平以上，具备一定的配置优势，攻守兼备。前期我们认为10年国开债接近4.5%后交易价值显现，本周可能下探到4.2%附近。

总体来看，目前金融债市场整体风险不大，投资者可积极参与；前期加仓的机构可继续持有，轻仓的机构可适度增仓，拉长久期。(完)

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