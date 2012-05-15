《交易视点》中国信用债收益率将再下新台阶,风险担忧趋缓--中信证券

路透上海5月15日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报称,准备金率的下调将使得资金面继续保持宽松状态，高等短融收益率可能维持稳中有降的走势；而对于低评级短融来说，虽然经济仍然处于下行通道中，但市场对信用风险的担忧已明显缓和，风险依然较小。

**高等级中票收益率有望破位下行**

对于中票市场来说，上周收益率下行幅度并不明显。就高等级中票而言，准备金率的下调和逆回购等操作有助于维持相对宽松的资金面，而经济数据的偏弱则明显降低了我们前期较为担忧的利率风险。

预计本周高等级中票收益率在下调准备金率以及经济数据较差的刺激下，收益率有望结束一直以来的区间震荡的走势，再下一个台阶。

如5年期AAA中票收益率一直维持4.8%左右水平，此次可能会降低至4.6%左右，但创出此轮行情4.45%-4.5%新低可能性较小。

未来收益率是否会持续的下降，取决于经济见底回升的力度，预计高等级债收益率将随着5、6月份经济数据的公布而区间波动，需要密切关注4月份经济下滑是单月脉冲式的下降还是持续的趋势，就目前而言对于高等级债的行情幅度依然不能期待太高。

对于低等级中票，与高等级中票类似，收益率将会再下新的台阶，信用利差可能会稳中略有缩窄，因此各评级的表现可能均会相对较好。

**低等级城投债收益率仍有下降空间**

城投债依然较为强势。经济越差则政策放松的力度也会越大，这是典型的经济衰退后期信用利差缩窄的投资逻辑，但这一前提是经济复苏为时不远，企业财务改善即将到来，因此低等级债需要警惕的是经济恢复的时间一再延后以及政策放松的速度和力度不够。

但就目前而言，上述担心还不足以构成较大明显的风险。目前流动性改善、通胀下行、经济数据较差利率风险延后、信用风险关注弱化等因素均对低等级的城投债构成明显的支撑，其收益率可能仍有明显的下行空间。

具体看，优质城投债收益率已降至6.3%的水平，收益率可能进一步向AA中票靠拢，相对而言空间有限，但对低资质城投债，其绝对收益率水平较高，下行空间可能更大，但也要警惕其二级市场流动性较差的劣势，卖出时机尽可能选在收益率下降过程中。(完)

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