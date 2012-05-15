如何应对"令人生厌的"同事

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Pamela Eyring

路透华盛顿4月23日电---职场上存在形形色色的人，每个人都有自己独特的(有时甚至是令人生厌的)习惯。

你虽然无法选择同事，但你可以选择如何对待他们令人生厌的行为。你最佳的处理方式主要依情况和令人讨厌的程度而定。

如果同事的习惯影响你的工作，你需要解决问题，即使这意味着需要向上级反映情况。但是，即使是"口头上"的不满也应该是你的最后的手段。同时，你可能也需要审视自己在职场上的行为，也许你在不经意间也冒犯了别人。

解决冲突的一些小贴示。

出去透口气：如果你发现同事那令人生厌的行为转移了你对工作的注意力，不妨休息一下。出去呆几分钟能够让你更清醒，更平静。

想办法忘记烦恼：快走20分钟，或者和信得过的朋友"口吐真言"。一旦你释放了压力，你会发现对事情有了新的看法。

找到你的关注点：如果时间紧张无法休息，那你需要在头脑中创建一片净土。任何能够帮助你创建"头脑净土"的方法都能增强你的自控力，让你平静下来。尝试戴耳塞，或者默念"专注"之类的词。

直面同事：如果你的努力都失败了，你的工作仍受影响，你需要礼貌地直面他们。向他们解释问题(比如你无法集中精力)，然后一起找到能够让双方都接受的解决方案。

最后一招：如果问题仍在，那你除了向上级反映情况之外别无选择。也许你不是办公室里唯一一个对这位同事不满的人。

职场禁忌。

即使是再友好的职场谈话也可能受"禁忌话题"影响。为了避免职场摩擦，不要提及下列"话题"；如果同事提及，退出对话。

薪水：薪水是保密信息，不应共享。

健康问题：只有你和家人在乎你的健康问题。不要向同事提及。

情感问题：情感是你的私人问题，跟工作无关。

性、信仰和政治：这三条毫无疑问不应提及，存在疏远甚至羞辱同事的风险。工作环境里谈论这些问题总是不合适的。

审视自己的行为。

当同事工作时或与他人谈话时你是否会打断他们？你和同事谈论的是工作问题还是个人问题？你在工作中会抱怨问题的存在但不提供任何有效的解决方法吗？

请牢记：看到别人的问题总是比看到自己的问题容易。(完)