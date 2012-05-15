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货币新闻 | 2012年 5月 15日 星期二 09:28 BJT

〔中国公开市场〕今日将进行600亿元正回购操作,期限28天--业内人士

路透上海5月15日电---业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行600亿元人民币正回购操作,期限28天.

业内人士此前透露,周一公开市场一级交易商仅申报了28天和91天期正回购需求,央票继续暂停.

据路透统计显示,央行公开市场本周央票和正回购到期量合计500亿元,其中央票70亿元,正回购430亿元.此外,上周四进行的240亿元七天期逆回购将于本周四到期.

中国央行上周六决定,自周五(5月18日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点, 为今年以来第二次调降."稳增长"压力增大迫使银根松动,政策预调微调力度正加大.业内人士预计,此举预计将释放流动性4,500亿元左右.

中国公开市场操作近期已由此前的正回购唱主角,转为正逆回购轮番上阵.上周公开市场正/逆回购交替进行,净投放410亿元人民币.市场人士指出,央行调控流动性转向"精耕细作"风格,旨在调整资金结构不均的现象,并明确释放稳定资金成本的信号.[ID:nSB1537434]

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 林高丽

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