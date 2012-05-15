《热点透视》如何避免希腊退出对欧元区造成沉重打击

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 艾茂林/兰秀娟/隋芬

路透伦敦5月14日电---当欧元区决策者被问起是否为应对希腊退出欧元区准备了"B计划"时,他们典型的回答一般是:"没有这样的计划.如果有,消息可能泄漏,投资者会感到恐慌,从而令退出变得无法阻挡."

或许真的没有B计划,又或许只是决策者口风够严罢了.希望是第二种情况,因自从希腊选举以来,该国退出欧元区的机率已迅速蹿升.除非欧元区其他成员国已经作好准备严阵以待,否则其造成的冲击将是毁灭性的.

希腊人已经对财政撙节措施失去了兴趣,而希腊政府的一再食言也磨掉了欧元区其他国家的耐心.除非其中一方有所让步,否则希腊将脱离欧元区,而该国银行业所剩余存款将全部从欧元兑换成廉价的德拉克马.

希腊以外的人或许会认为,这仅仅是希腊的问题而已.这真的就会比希腊政府今年稍早的债务重组更加糟糕吗?但是重新启用德拉克马可能导致临时关闭银行和实施资本管制.而这将开启一个可怕的先例.

当然政治家及央行官员辩称希腊不会成为先例,只是一次性事件.但为何要相信他们的说法?当希腊2010年首度接受援助时,政策制定者们说它是一个特例.但随后爱尔兰和葡萄牙要求正式援助,而西班牙和意大利均无奈接受欧洲央行(ECB)的救援.若存款人在希腊遭到重击,其他疲弱欧元区国家的存款人和投资者就会想把资金转移到其他更安全的地方.对欧元区将土崩瓦解的担忧亦将上升.

的确,已经有大量资本在撤离二线国家.审视这一问题的最佳方法是,看一看所谓的Target 2失衡现象,即欧元区成员国央行欠欧洲央行,或欧洲央行欠成员国央行的资金额.这些失衡大致代表了资本外逃情况.

德国、荷兰、卢森堡及芬兰四家欧元区成员国央行的余额为正值.根据德国智库Ifo收集的数据,截至4月底,欧洲央行欠德国央行6,440亿欧元.自去年7月底危机转向恶化以来,该数字一直在以每月平均330亿欧元的速度增长.同时,所有二线国家的负债庞大.意大利和西班牙的负债最高,分别为2,790亿欧元(截至4月)和2,760亿欧元(截至3月).

希腊退出欧元区,至少暂时会加快资本外逃的速度.因此需要采取措施来加以阻止,来保护欧元区弱国的存款人和政府.

幸运的是,制定出一项应急计划并不很难.为了保护存款人,欧洲央行将必须明确表态,其将向欧元区银行提供很少附加条件的无限量流动性.这将避免存款人无法从账户中提钱.不久,市况可能就会恢复平静.

要保护各国政府,ECB也将需要大力开展行动.虽无法直接放贷给政府,但它可在二级市场购买政府债券.而ECB确实这么做了.不过这次它需要准备好无限量买债.否则,投资者还是可能出逃,并在ECB仍提供资金时吸纳这些资金.

虽然ECB将需在阻止恐慌方面扮演主要角色,但欧元区的所谓防火墙也应发挥辅助作用.欧元区很快将有两个援助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)与欧洲稳定机制(ESM).这可以通过两个方法来部署.

首先,它们可为各国存款保证基金提供支持.这样一来,意大利的存款者将会认为,如果意大利自身的担保计划资金用尽,还会有其他资金来填补缺口.其次,援助基金可对那些无法再在市场发债的政府直接提供现金贷款.

不过,这些援助基金的规模不够大,无力单凭自己就能阻止恐慌.它们的可用资金仅有7,400亿欧元.即便有国际货币基金组织(IMF)的帮助,它们也将无法解决问题.

想出一个B计划非常容易,但不是说就能轻易得到德国与其他债权国的政治支持.一个担忧是购买公债与对银行放贷会令ECB承担巨大金融风险,另一个则是这类援助将消除二线国家政府与银行自我改革与改善偿付能力的压力.

另一方面,若未能在希腊退欧的恐慌中扮演最后贷款人角色,后果可能是整个二线地区出现连锁的破产效应--包括银行与政府的破产.欧元可能无法承受这种情形.

德国可能很快会需要作出决定:是全力以赴拯救欧元,还是目睹欧元毁灭.(完)