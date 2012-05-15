英国警告伊朗若不改变将面临欧盟更多制裁

中国企业：小米发布自主研发手机芯片，为第四家具芯片研发能力手机厂商
路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔5月14日电---英国外交大臣威廉·黑格(William Hague)周一表示，如果伊朗不采取具体措施平息国际社会对其核计划的担忧，欧盟将对伊朗实施更为严厉的制裁。
包括英国在内的六个主要国家将于5月23日在巴格达与伊朗官员就其核问题展开新一轮谈判。
黑格表示，欧盟希望看到伊朗采取具体措施以令国际社会相信其核计划不含军事目的的证据。
黑格在欧盟外长会议前对记者表示：“现在我们正等待伊朗提出具体的措施和提议。”
“如果没有，当然我们有业已施加的制裁。制裁不仅会实施，而且会随着时间的推移加大力度。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透上海3月1日 - 中国知名智能手机厂商--小米周二稍晚发布旗下松果公司自主研发的SoC芯片澎湃S1。小米公司成为全球继三星、苹果、华为之后第四家同时拥有终端及芯片研发制造能力的手机厂商。
* 美联储官员讲话提升美国3月加息机率 * 特朗普讲话未公布税改计划细节 * 坡元兑美元跌0.4% 路透班加罗尔/新加坡3月1日 - 亚洲货币周三下跌，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员言论提升了对其本月加息的预期，而美国总统特朗普的讲话仍未公布税改计划的细节。 坡元兑美元 跌0.4%至1.4090，脱离周二所及三个月高位1.3975。 菲律宾披索兑美元 下滑0.2%报50.305，逼近2月21日所及10年低点50.355。 菲律宾披索表现弱于其他亚币，是今年以来唯一兑美元走软的亚币。分析师称，菲律宾贸易逆差近期扩大是披索的其中一个承压因素。 亚币周三兑美元全线下滑，因美联储官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，推动美元上涨。 新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong称，美联储政策制定者最新的讲话似乎盖过了特朗普国会演讲的影响。 Sim称，虽然特朗普的演讲在细节披露方面分量不足，但也不是非常令人失望。
注：自由港为美国自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Inc)的简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选