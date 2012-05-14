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债券 | 2012年 5月 14日 星期一 19:08 BJT

〔伦敦美债〕10年期收益率下跌,希腊政治僵局推动避险需求

路透伦敦5月14日电---美国公债价格周一在伦敦市场上涨,将10年期收益率(殖利率)推低至10月初以最低水准,周末关于成立希腊新政府的谈判告吹,令投资者对安全资产的需求升温.

希腊的政治僵局令重新选举的可能性增大,有可能导致该国退出欧元区.与此同时,德国总理梅克尔所在的保守党派在周日的北威州地方选举中严重受挫.

"本周(公债)供应不太多,因此这样的市况可能会持续,"一位交易商称,"好消息的匮乏以及希腊的局势意味着收益率会下降至1.70-1.75%."

10年期公债收益率US10YT=TWEB跌5.5个基点至1.786%,接近去年9月触及的纪录低点1.67%,公债期货TYc1涨12/32至133-29/64.

"我们预计收益率会继续下行,"德意志一行策略师在报告中称,"本周的数据面清淡,欧洲事件可能在短期内继续驱动美债利率."(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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