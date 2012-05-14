〔伦敦美债〕10年期收益率下跌,希腊政治僵局推动避险需求

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透伦敦5月14日电---美国公债价格周一在伦敦市场上涨,将10年期收益率(殖利率)推低至10月初以最低水准,周末关于成立希腊新政府的谈判告吹,令投资者对安全资产的需求升温.
希腊的政治僵局令重新选举的可能性增大,有可能导致该国退出欧元区.与此同时,德国总理梅克尔所在的保守党派在周日的北威州地方选举中严重受挫.
"本周(公债)供应不太多,因此这样的市况可能会持续,"一位交易商称,"好消息的匮乏以及希腊的局势意味着收益率会下降至1.70-1.75%."
10年期公债收益率US10YT=TWEB跌5.5个基点至1.786%,接近去年9月触及的纪录低点1.67%,公债期货TYc1涨12/32至133-29/64.
"我们预计收益率会继续下行,"德意志一行策略师在报告中称,"本周的数据面清淡,欧洲事件可能在短期内继续驱动美债利率."(完)
--编译 吴云凌;审校 王洋
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
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路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，