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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 19:33 BJT

〔新闻稿〕希腊退出欧元区对于伊比利亚半岛国家和意大利威胁最大--惠誉

评级机构惠誉表示,希腊退出欧元区对于伊比利亚半岛国家和意大利威胁最大.(完)

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