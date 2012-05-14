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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 20:22 BJT

〔国际油市〕柴油裂解价差一个月来首次跌破16美元,印度需求限制跌势

路透新加坡5月14日电---亚洲柴油裂解价差周一一个月来首次跌至每桶16美元下方,因炼厂检修结束后该地区供应增加.不过行业消息人士表示,印度的现货需求可能限制裂解价差的跌势.

柴油裂解价差GOSGCKMc1跌0.31美元,每桶较迪拜原油升水15.96美元,路透数据显示为4月13日以来最低.

日本6月的柴油和航煤出口料将较5月至少多出三分之一,交易商称,因国内需求受到高油价的挤压,而且炼厂完成检修复工.

他们称6月至少有18艘中型油轮自日本港口装船,每艘船载有约3万吨的柴油或航煤,而5月装货的船只数量仅有12-13艘.

其中10艘船装载的是柴油,八艘装的是航煤.交易商称,未来数周将会确定更多船只,并进一步增加出口数量.

由于经济环境的不确定性,欧洲的航煤和柴油需求疲软,行业消息人士称,日本增加的供应可能进一步削弱亚洲油品的价格,因这些产品难以找到买家.

印度预计也会增加油品供应,Mangalore炼厂和Petrochemicals Ltd (MRPL)将供应4万吨6月中旬装船的高含硫柴油.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 123.72 -1.13 -0.91 124.85

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.87 -1.22 -0.98 124.09

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.21 -1.18 -0.94 125.39

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.11 -1.18 -0.93 126.29

5月柴油互换 GOSGSWMc1 122.94 -1.26 -1.01 124.20

6月柴油互换 GOSGSWMc2 123.05 -1.32 -1.06 124.37 (完)

--编译 李春喜;审校 吴云凌

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