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亚洲 | 2012年 5月 14日 星期一 20:41 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场小升,市场交投清淡

路透新加坡5月14日电---亚洲燃料油市场周一小幅上升,不过直接价格继续走弱,符合原油价格的下滑态势.

6月/7月跨月价差反弹至每吨2.00美元上方,前一日曾收窄至接近1.50美元.该价差收高0.50美元至每吨2.13美元,之后又升至2.50美元.

互换市场上的交投清淡,各个合约的成交均不足10万吨.

380-cst现货价差也小升0.50美元至每吨升水约4.00美元,此前有两笔现货交易达成,

近期为西方套利船货的定船活动一直十分清淡,不过印度炼厂一直在供给6月油品.

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals提供8万吨380-cst燃料油,6月9-11日启运.招标于6月19日结束.

Essar Oil也出售5月30日-6月3日船期的燃料油给中东贸易商Bakri.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $668.20 -$5.00 -0.74 $673.20

现货380CST燃料油 FO380-SIN $661.65 -$4.65 -0.70 $666.30

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $664.00 -$6.00 -0.90 $670.00

380CST船用燃料油升水 $2.35 -$1.35 -36.49 $3.70

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $2.30 $0.00 0.00 $2.30

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $4.00 $0.50 14.29 $3.50 (完)

--编译 王洋;审校 吴云凌

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