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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 21:20 BJT

〔路透调查〕多数受访分析师称未来六个月ECB不会发放三年期低息贷款

路透班加罗尔5月14日电---路透调查显示,多数欧元货币市场交易商认为欧洲央行(ECB)不会再向银行系统挹注新一轮三年期低息贷款.

调查显示,25位欧元货币市场交易员中的15位称,ECB在未来六个月不会再进行任何三年期操作.在4月的调查中,受访的26位交易员无一预测ECB会再次行动.

24位受访交易员中的21位称,ECB常规再融资操作提供无限量资金的措施还将维持六个月或更长时期.

这份每周例行的调查显示,交易商预计ECB本周会通过七天操作分发390亿欧元,规模与上周一致.(完)

--编译 吴云凌;审校 王洋

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