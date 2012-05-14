〔国际油市〕石脑油价格徘徊于四个半月低点附近,跨月价差持稳

中国反腐：北京市委原副书记吕锡文以受贿罪被判有期徒刑13年--央视
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
路透新加坡5月14日电---亚洲石脑油价格周一徘徊在每吨927.50美元的四个半月低点附近,而跨月价差持稳.
卖家寄望韩国能出现部分6月半月船货的买需,因湖南石油化学重启位于Daesan的年产能为100万吨的裂解设施,之前该设施因检修停产约一周.
该公司位于Yeosu的同样产能的裂解设施也恢复正常运行,之前因技术问题导致产能利用率降低至75%.
"我认为湖南石化的炼厂应当以最大产能运行.我猜测他们会增加运往Daesan的现货购买量,"一名交易商表示.
不过未来市场预计会走低,因尽管需求放缓,但供应可能增加.
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)5月初在结束为期50天的检修之后,重启了日产能22.5万桶的分馏装置,并在长时间离开市场之后首次供应5月24-25日由Ras Tanura港装货的现货A310石脑油.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 927.50 -4.00 -0.43 931.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 100.72 -0.94 -0.92 101.66
97号现货汽油GL97-SIN 126.10 -0.45 -0.36 126.55
95号现货汽油GL95-SIN 122.96 -0.45 -0.36 123.41
92号现货汽油GL92-SIN 119.80 -0.45 -0.37 120.25
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 8.95 0.44 5.17 8.51 (完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透北京2月20日 - 中国中央电视台周一报导，北京市委原副书记吕锡文因受贿罪被判处有期徒刑13年，并处罚金200万元人民币，受贿所得财物予以没收，上缴国库，吕锡文当庭表示不上诉。
* 日圆为大输家，因股市氛围转佳 * 欧元上涨，因法国左派仍无法团结 * 图表：2016年至今全球主要汇率表现 http://tmsnrt.rs/2egbfVh 路透伦敦2月20日 - 欧元兑美元周一扳回一些失地，周末法国左派试图找到一位能共事的候选人参加总统大选，但有迹象显示相关谈判进展不大。 媒体报导指出，社会党的Benoit Hamon及强硬左派竞争对手Jean-Luc Melanchon正讨论合作角逐总统大选，这导致周五欧元走弱，并支撑日圆。 投资者认为，这样的左翼结盟可能带来反效果，给极右翼的反全球化候选人玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)带来助力，或是导致极左翼的候选人胜选，从而可能推出让赤字膨胀的经济政策。 但Melanchon周日发布的政策主张显示他与Hamon之间分歧很大，难以组建联盟，这一结果推升欧元。 “如果他们真的结盟，那么从市场角度看，无论哪一种大选结果都是坏结果。”Millennium Global的投资组合经理Richard Benson表示。
路透北京2月20日 - 中国国家开发银行 周一公告，将于周四(23日)招标增发 总额不超过120亿元人民币三期债，期限包括一年、七年和20年。 上述三期债为国开行2017年第三期 、2017年第一期 和 2017年第二期 的增发债，票面利率分别为3.20%、3.85%和4.01%。 具体发行条款如下： 2017年第3/1/2期增发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/7/20年固息 招标时间 1/7/20年：2月23日14:30-15:30 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 2/27 起息日 1年：2017/1/23