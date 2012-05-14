〔国际油市〕石脑油价格徘徊于四个半月低点附近,跨月价差持稳

路透新加坡5月14日电---亚洲石脑油价格周一徘徊在每吨927.50美元的四个半月低点附近,而跨月价差持稳.

卖家寄望韩国能出现部分6月半月船货的买需,因湖南石油化学重启位于Daesan的年产能为100万吨的裂解设施,之前该设施因检修停产约一周.

该公司位于Yeosu的同样产能的裂解设施也恢复正常运行,之前因技术问题导致产能利用率降低至75%.

"我认为湖南石化的炼厂应当以最大产能运行.我猜测他们会增加运往Daesan的现货购买量,"一名交易商表示.

不过未来市场预计会走低,因尽管需求放缓,但供应可能增加.

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)5月初在结束为期50天的检修之后,重启了日产能22.5万桶的分馏装置,并在长时间离开市场之后首次供应5月24-25日由Ras Tanura港装货的现货A310石脑油.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 927.50 -4.00 -0.43 931.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 100.72 -0.94 -0.92 101.66

97号现货汽油GL97-SIN 126.10 -0.45 -0.36 126.55

95号现货汽油GL95-SIN 122.96 -0.45 -0.36 123.41

92号现货汽油GL92-SIN 119.80 -0.45 -0.37 120.25

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 8.95 0.44 5.17 8.51 (完)