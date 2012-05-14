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货币新闻 | 2012年 5月 14日 星期一 21:57 BJT

〔欧元区政经〕希腊最好留在欧元区,将采取一切措施助其恢复增长--梅克尔

路透柏林5月14日电---德国总理梅克尔周一表示,最好是希腊留在欧元区,欧洲领导人必须采取一切措施助其重回增长轨道.(完)

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