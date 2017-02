(更正:内文第一段有误,改为"不再购买该公司出资制作的英国流行系列节目Who Do You Think You Are美国版第四季的播放权",而非"连续第四个季度不更新该公司的电视节目".)

路透纽约5月14日电---Ancestry.com ACOM.O周一早盘下跌18%,此前美国全国广播公司(NBC)决定不再购买该公司出资制作的英国流行系列节目Who Do You Think You Are美国版第四季的播放权.

Ancestry.com股价早盘劲挫4.386%,报21.85美元.(完)

--编译 于春红;审校 吴云凌

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI