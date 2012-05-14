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债券 | 2012年 5月 15日 星期二 01:09 BJT

〔英国债市〕10年期英债收益率触及纪录低位,受累于希腊危机

路透伦敦5月14日电---10年期英债收益率周一挫至纪录低位,投资者担忧希腊的政治僵局可能迫使该国退出欧元区,因而寻求避险.

希腊政党领导人在周一就组建联合政府进行新一轮磋商前坚持各自的立场,令对该国在最后一刻避免举行新大选的希望落空.新大选可能令该国向违约迈进一步.

希腊可能退出欧元区的前景导致西班牙和意大利公债收益率以及信贷违约保险成本攀升,增加了诸如英债等公债的避险吸引力.根据汤森路透数据,10年期英债收益率触及1.86%的纪录低位.

6月英债期货FLGM2收高93个跳动点,报118.31,盘中触及合约新高118.54.

英债期货表现强于可比德债期货30个跳动点.分析师称,英债表现稍强可能是因在之前的两个交易日表现不及德债,之前英国央行投票决定不扩大量化宽松政策规模.

10年期英债收益率回落9个基点,报1.871%,与可比德债收益率差日内收窄约2个基点,为42个基点.

在主要英债中,五年期英债表现稍逊,英国债务管理局上周五称,5月28日将标售票息为0.375%的2062年到期通膨保值英债.

债务管理局周二将标售27.5亿英镑的票息为5%的2025年到期英债.分析师称,欧元区危机意味着标售结果可能良好,尽管收益率处于低位.

投资人本周的关注焦点将是5月16日公布的英国央行通胀报告,从中投资人将寻找是否可能重启量化宽松政策的线索.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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