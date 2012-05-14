〔英国债市〕10年期英债收益率触及纪录低位,受累于希腊危机

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透伦敦5月14日电---10年期英债收益率周一挫至纪录低位,投资者担忧希腊的政治僵局可能迫使该国退出欧元区,因而寻求避险.
希腊政党领导人在周一就组建联合政府进行新一轮磋商前坚持各自的立场,令对该国在最后一刻避免举行新大选的希望落空.新大选可能令该国向违约迈进一步.
希腊可能退出欧元区的前景导致西班牙和意大利公债收益率以及信贷违约保险成本攀升,增加了诸如英债等公债的避险吸引力.根据汤森路透数据,10年期英债收益率触及1.86%的纪录低位.
6月英债期货FLGM2收高93个跳动点,报118.31,盘中触及合约新高118.54.
英债期货表现强于可比德债期货30个跳动点.分析师称,英债表现稍强可能是因在之前的两个交易日表现不及德债,之前英国央行投票决定不扩大量化宽松政策规模.
10年期英债收益率回落9个基点,报1.871%,与可比德债收益率差日内收窄约2个基点,为42个基点.
在主要英债中,五年期英债表现稍逊,英国债务管理局上周五称,5月28日将标售票息为0.375%的2062年到期通膨保值英债.
债务管理局周二将标售27.5亿英镑的票息为5%的2025年到期英债.分析师称,欧元区危机意味着标售结果可能良好,尽管收益率处于低位.
投资人本周的关注焦点将是5月16日公布的英国央行通胀报告,从中投资人将寻找是否可能重启量化宽松政策的线索.(完)
--编译 母红;审校 于春红
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路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，