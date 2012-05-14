〔欧元债市〕希腊政治僵局打压西班牙和意大利公债价格,然德债扬升

* 西班牙公债收益率升至6.30%,接近危险水准

* 意大利和西班牙标债中的得标利率上扬

* 欧元区工业生产下降,因该地区迈向衰退

* 德国公债收益率触及纪录低位,因投资者寻求避险

路透伦敦5月14日电---西班牙和意大利公债收益率(殖利率)及其违约担保成本周一飙升,因投资者担心希腊或退出欧元区,西班牙处境困难的银行业丢弃高风险资产,推动避险德债收益率触及纪录低位.

欧元兑美元降至四个月低点附近,且全球股市下滑,此前希腊一主要左翼政党拒绝参与组建政府,令该国逼近破产边缘,可能退出欧元区.

德债期货FGBLc1触及历史高位143.69,10年期现债收益率触及纪录低点1.434%.由于投资者坚持保存资本的观点,看起来德债收益率或会被进一步推至此前未曾触及的水准.

希腊政治僵局,坏账侵害西班牙银行业,以及欧元区迈向衰退的更多迹象,均令投资者愈发担忧该地区正在陷入更深的危机之中,这推动西班牙和意大利借贷成本走高.

西班牙违约担保成本触及纪录高位,而西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上升20个基点,报6.24%,此前西班牙10年期公债较德国可比公债收益率差稍早触及欧元问世以来最阔水准.

若收益率超过6%,则西班牙借贷成本可能加速到达无法承担的水平,一如爱尔兰和葡萄牙那样,这令外界憧憬欧洲央行(ECB)将重启购债计划.

"今天是10月以来风险偏好最差的一天,"一位交易商称,"如果希腊在接下来的一天左右没有建立政府,市场预计希腊有可能退出欧元区."

若希腊在周二未能偿还4.36亿欧元的到期债务,市场人气可能进一步恶化.

西班牙和意大利仍处在危机的风尖浪口,本周的债券标售牵动着投资者的神经.

西班牙售出29亿欧元12个月和18个月期公债,一年期公债得标利率升至2.985%,在二级市场较30年期德债收益率高出近一个百分点.

西班牙将于周四面临更加艰巨的考验,届时标售三年期和四年期公债时该国或需要吸引更多国内支持,因该国的财政和银行业问题令外国买家退避三舍.

意大利三年期标债中的得标利率创1月以来最高,收益率上升20个基点至5.87%.

德债期货FGBLM2结算价上升63个跳动点,报143.40.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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