〔欧洲股市〕触及四个半月最低收位,因希腊政治僵局和中国经济忧虑

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.8%

* 欧洲STOXX 50波动率指数飙升11.7%

路透伦敦5月14日电---欧洲股市周一触及四个半月最低收位,市场全线大跌,因希腊陷入政治僵局令该国可能退出欧元区,且对中国经济的忧虑也损及市场信心.

权重的矿业股.SXPP受到重大打击,周六中国决定下调存款准备金率,加上投资人忧虑不断恶化的全球经济前景.

Interactive Investor衍生产品部主管Mike McCudden说,"一些股票看来真的非常便宜,但在风暴结束前,投资人继续采取避险操作."

欧盟统计局周一公布,欧元区3月工业生产较前月下滑0.3%,较上年同期下降2.2%(预估分别为增长0.4%和下降1.2%).[ID:nSB1543286]数据暗示了欧元区即将出现的经济衰退可能不如决策者冀望的温和,这进一步损及市场人气.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.8%,报1,004.20点,此为去年12月30日来最低收位.欧洲STOXX 50波动率指数.V2TX跳升近12%.

英国富时100指数.FTSE收跌1.97%,报5,465.52点;德国股市DAX指数.GDAXI收低1.94%,报6,451.97点;法国CAC-40指数.FCHI收低2.29%,报3,057.99点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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