〔金属期市〕期铜跌至四个月低位,因对经济感到不安

* 中国下调存款准备金率,凸现对成长的忧虑

* 希腊组建联合政府的磋商失败,退出欧元区的机率上升

* 关注周二公布的德国第一季GDP初值和美国4月零售销售数据

路透纽约/伦敦5月14日电---铜价周一跌至四个月低位,因希腊陷入政治僵局及进一步迹象显示中国经济步履蹒跚,引发投资人忧虑全球经济增长放缓,令商品价格全线下跌.

其他大部份金属也下跌,三个月期镍CMNI3跌至每吨17,000美元以下的2012低位,三个月期铝CMAL3触及四个半月低点,三个月期锡CMSN3和三个月期锌CMZN3均跌至四个月来最低.

期铜收在每吨8,000美元以下,为约一个月来首次,下跌超过2%,和诸如原油和股市的其他风险资产跌势一致,因希腊未能组建联合政府及忧虑中国经济进一步放缓意味着铜的需求前景有限.

"风险资产普遍下跌,因为投资人开始明白全球经济短期将放缓,而不是增长的事实,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan说.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3盘中低见每吨7,813美元,此为1月12日来最低,收盘下跌178美元,或2.2%,报每吨7,835美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月期铜HGN2收低9.40美分,或2.6%,报每磅3.5540美元,盘中交投区间介于3.5425至3.6745美元,前者为四个月低位.

中国4月宏观数据一片黯淡,凸显"稳增长"任务艰巨.央行终于按捺不住再度调降存准,开闸放水支持经济,预示着政策预调微调力度在加大.[ID:nSB1543506]

中国此举燃点了对全球经济成长的忧虑,欧洲政治动荡原本已拖累全球经济成长.

周五美国商品期货交易委员会数据显示多头增加1,500口,空头增加1,900口,造成净多头头寸小幅减少,持续反映市缺乏方向.

欧元区3月工业生产按月意外下跌,增加欧元区正滑入衰退的迹象,而西班牙短债标售的成本上升,其10年公债收益率飙升.

最新数据显示,LME铜库存减少2,975吨,至218,300吨,此为2008年10月来最低,等同四天全球消费量.

以下为1740 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 354.70 -10.10 -2.77 343.60 3.23

LME期铝 2025.00 -20.00 -0.98 2020.00 0.25

LME期铜 7840.00 -173.00 -2.16 7600.00 3.16

LME期铅 2036.00 -36.00 -1.74 2035.00 0.05

LME期镍 16850.00 -345.00 -2.01 18710.00 -9.94

LME期锡 20045.00 -430.00 -2.10 19200.00 4.40

LME期锌 1919.50 -28.50 -1.46 1845.00 4.04

上海期铝 15995.00 -65.00 -0.40 15845.00 0.95

上海期铜 56550.00 -950.00 -1.65 55360.00 2.15

上海期锌 14945.00 -85.00 -0.57 14795.00 1.01

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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