〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下滑至六周低位,因美元上涨和忧虑全球经济

更新版 1-中国汇市：午后购汇盘推动人民币小幅收跌，区间横向波动料延续

* 人民币小幅收跌，由午后购汇盘推动 * 中间价大跌近290点，创1月9日来最大单日跌幅 * 美国金融市场休市影响交投，波动区间收窄 * 短期料维持区间横向波动 (新增评论和市场报价) 路透上海/北京2月20日 - 人民币兑美元即期周一小幅收跌，但整体波动区 间较上日收窄，中间价则大跌近290点，创1月9日以来最大单日跌幅。交易员指出，由于周 一美国金融市场休市，早盘市场缺乏驱动因素交投相对清淡；午后大量购汇盘涌现快速压低 汇价，短期汇价料延续区间横向波动。 他们并表示，法国大选不确定性增强拖累非美货币整体表现，但市场对美国特朗普的经 济政策落实状况亦存担忧，加上中国“两会”（人大和政协）日益临近，多空双方均缺乏推 动汇价走出当前波动区间意愿。 “本来交投很淡的，下午四点左右突然有了很多购汇盘，看着像油盘。”一中资行交易 员称。 亦有外资行交易员表示，关于路透报导中间价定价规则微调信息对汇市影响非常有限， 不过规则更加合理，去除了一部分重复计算。 三位消息人士周一透露，中国外汇交