〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下滑至六周低位,因美元上涨和忧虑全球经济

路透5月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跌至六周低位,交易商说,因美元上涨及忧虑全球经济引发多头结清头寸.
对美国大豆种植进展的乐观情绪及预期美国农户的大豆种植面积将多于美国农业部(USDA)3月30日报告中的预估,打压新作合约,令11月大豆合约跌至13美元以下的两个月低位.
路透调查的分析师预计,USDA周一稍晚公布的周度生长报告将显示大豆种植率为43%.
对希腊可能退出欧元区的忧虑令投资人避险,令包括谷物在内的较高风险资产承压.对周末中国宣布放宽货币政策的担忧,加重投资人对全球经济步履蹒跚的不安.
美国全国油籽加工商协会(NOPA)称,美国4月大豆压榨量为1.31708亿蒲式耳,低于市场平均预估的1.348亿,及低于3月时的1.40534亿.
NOPA称,美国4月豆油库存为23.85亿磅,高于市场平均预期的23.62亿磅.
中国商务部预估,5月大豆进口预计增至563万吨;4月为488万吨.[ID:nSB1543518]
CBOT-5月大豆合约在1701 GMT到期.
ICE美国大豆期货<0#ISF:>周一首天交易,但成交疏落,在CBOT收盘时,ICE大豆期货成交量仅约485口.
CBOT-7月大豆期货SN2收低19美分,报13.87美元.
7月豆粕合约SMN2跌5美元,报每短吨403.5美元.7月豆油合约BON2跌0.94美分,收报每磅51.30美分.
今日CBOT预估大豆成交量为258,303口,豆油成交量为109,683口,豆粕成交量为76,281口.
以下为CBOT农产品期货在1907 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 583.00 2.00 0.3% -9.8%
CBOT大豆Sc1 1387.00 -19.00 -1.4% 15.7%
CBOT豆粕SMc1 406.80 -4.20 -1.0% 31.5%
CBOT豆油BOc1 50.80 -1.10 -2.1% -2.5%
CBOT小麦Wc1 598.25 1.25 0.2% -8.3%
CBOT稻米RRc1 1548.50 0.00 0.0% 6.0%
EU小麦BL2H0 195.75 -0.50 -0.3% -3.3%
NYMEX原油期货CLc1 94.38 -1.75 -1.8% -4.5%
道琼工业指数.DJI 12,712 -108 -0.8% 4.1%
现货金XAU= 1560.26 -17.99 -1.1% -0.2%
欧元/美元EUR= 1.2845 -0.0038 -0.3% -0.8%
美元指数.DXY 80.5880 0.3240 0.4% 0.5%
波罗的海
干散货指数.BADI 1132 -6 -0.5% -34.9%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红