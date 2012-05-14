〔美国债市〕公债收益率下降,受欧洲政局和中国经济相关忧虑推动

基金产业：投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位，以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
* 各国官员纷纷就希腊退出欧元区发表评论
* 市场担忧中国经济放缓
* 西班牙短期债标售成功,但借贷成本上升
路透纽约5月14日电---美国公债价格周一上涨,推动收益率(殖利率)降至10月初以来最低,因希腊政局动荡,德国反撙节票选结果,及中国经济放缓相关忧虑,促使市场买入美国公债寻求避险.
围绕希腊可能退出欧元区的不确定性刺激市场纷纷避险,损及高风险资产而提振美国公债.
德国的政治版图似乎正在发生改变,德国总理梅克尔所在的保守党派在北威州地方选举严重受挫.这是最新一次显现撙节举措遇阻的欧洲选举.
周末中国放宽货币政策的决定凸显全球经济正在转弱的担忧.
西班牙售出29亿欧元(38亿美元)短期债券,但借贷成本升至逼近3%的水平,意味着该国目前偿还12个月期债务的成本是德国偿还10年期债务成本的两倍.西班牙违约保险成本触及纪录高位.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=RR交投于6%上方,此被视为不可维系的水平.
泛希腊社会主义运动领导人韦尼泽洛斯周一表示,对于选举刚过一周就能组建联合政府并不感到乐观,但其敦促各政党参与磋商直至达成解决方案.
希腊总统Karolos Papoulias已召集议会中除右翼党派之外的所有党派周二进行第三日谈判.若希腊政界领导人就组建联合政府无法达成协议,则将于下个月重新大选.据民调显示,结果将倾向于反对撙节的左翼政党,其并不打算坚持执行希腊接救助协议的条件.
若票选结果威胁救助协议,都将造成希腊违约并可能退出欧元区.希腊公债持有人也可能受到伤害,包括国际货币基金组织(IMF)、欧盟和欧洲央行(ECB).
"今日全是避险交易--因为恐惧而纷纷避险,"Point View Wealth Management投资策略师David Dietze表示.
"这是欧元区主权债务危机爆发以来的最大风险,即成员国希腊将退出欧元区,"他称,"由于从未出现成员国退出的情况,这对欧元区经济甚至欧元的确切影响还是未知数."
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）共有12家信托公司发行了23款集合信托产品，发行数量环比减少33款，降幅为58.93%。上周发行的信托产品总计划募集规模65.47亿元，环比减少69.03亿元，降幅为51.32%。
* 招标品种：国开行三/10年增发债及五年新发绿色金融债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 * 招标时间：2月21日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：3.68%-3.78%；3.88%-3.97%；4.00%-4.06% * 预测均值：3.72%、3.91%；4.02% 路透上海2月20日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行三、五和10年三期固 息债。路透调查显示，尽管资金偏紧，但因配置需求升温、政策预期略有缓和，现券收益率 明显下滑，预计明日一级市场亦将暖意融融，三期债收益率或利率预测均值分别为3.72%、3 .91%和4.02%。 “（10年增发债160213）收益率到4.0525%了，一天下5个bp（基点），而且还是在今天 资金很紧的情况下。三年（国开增发债160215）收益率也降到3.78%了，”华东一银行交易 员称。 上海一银行交易员表示，最近银行配置需求向好，美债收益率下行，