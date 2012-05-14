〔美国债市〕公债收益率下降,受欧洲政局和中国经济相关忧虑推动

* 各国官员纷纷就希腊退出欧元区发表评论

* 市场担忧中国经济放缓

* 西班牙短期债标售成功,但借贷成本上升

路透纽约5月14日电---美国公债价格周一上涨,推动收益率(殖利率)降至10月初以来最低,因希腊政局动荡,德国反撙节票选结果,及中国经济放缓相关忧虑,促使市场买入美国公债寻求避险.

围绕希腊可能退出欧元区的不确定性刺激市场纷纷避险,损及高风险资产而提振美国公债.

德国的政治版图似乎正在发生改变,德国总理梅克尔所在的保守党派在北威州地方选举严重受挫.这是最新一次显现撙节举措遇阻的欧洲选举.

周末中国放宽货币政策的决定凸显全球经济正在转弱的担忧.

西班牙售出29亿欧元(38亿美元)短期债券,但借贷成本升至逼近3%的水平,意味着该国目前偿还12个月期债务的成本是德国偿还10年期债务成本的两倍.西班牙违约保险成本触及纪录高位.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=RR交投于6%上方,此被视为不可维系的水平.

泛希腊社会主义运动领导人韦尼泽洛斯周一表示,对于选举刚过一周就能组建联合政府并不感到乐观,但其敦促各政党参与磋商直至达成解决方案.

希腊总统Karolos Papoulias已召集议会中除右翼党派之外的所有党派周二进行第三日谈判.若希腊政界领导人就组建联合政府无法达成协议,则将于下个月重新大选.据民调显示,结果将倾向于反对撙节的左翼政党,其并不打算坚持执行希腊接救助协议的条件.

若票选结果威胁救助协议,都将造成希腊违约并可能退出欧元区.希腊公债持有人也可能受到伤害,包括国际货币基金组织(IMF)、欧盟和欧洲央行(ECB).

"今日全是避险交易--因为恐惧而纷纷避险,"Point View Wealth Management投资策略师David Dietze表示.